تعرف على كرسي الآلام الخمسة.. وكيف كانت نهاية محترعه!

كرسي الالام الخمسة ومخترعه

يقال: “من حفر حفرة لأخيه وقع فيها” وهذا تماماً ما حصل مع لي سيوهو مخترع كرسي الآلام الخمسة للتعذيب والإعدام، وهو عبارة عن كرسي يحتوي على مسامير في كل بقعة منه يصل عددها إلى 1300 مسمار تقريباً، يجلس عليه الضحية ومن ثم يتم توثيقه بواسطة الأربطة والأحزمة الجلدية حتّى لا يستطيع الحراك.

بعدها تخترق المسامير كامل جسده حتّى الذراعين وأخمص القدمين، كما وتوضع أثقال فوق جسم الضحية حتّى تضغط عليه نحو الأسفل ثم يترك حتى ينزف ويموت. وهذا ما حصل مع لي سي بعد اتهامه بالخيانة، فلقي مصرعه على هذا الكرسي عام 208 ق.م.