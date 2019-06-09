تفاصيل واقعة اغتصاب فلبينية في مطار الكويت





حال وصولها إلى مطار الكويت قادمة من بلادها، وإنهاء إجراءات الوصول، اقتادها أحد الموظفين في المطار بالاجبار إلى سيارته التي كان يركنها في مكان بعيد، واعتدى عليها واغتصبها.

هذا ما روته فلبينية لكفيلها وللشرطة الكويتية ، مشيرة إلى انه اعادها الى المطار بعد انتهائه من فعلته.

وأوضح مصدر أمني أن "المجني عليها ذكرت أن المعتدي يرتدي زيًا مشابهًا لزي العاملين في مطار الكويت الدولي، إلا أنها لم تستطع تمييزه، ليتم تسجيل قضية جنائية بمسمى (خطف ومواقعة بالإكراه)، وإحالتها إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للبحث والتحري عن المتهم".

وأضاف المصدر أنه سيتم الاستعانة بكاميرات المراقبة لتحديد هوية الفاعل، ومحاسبته حتى يكون عبرة لغيره، مشيرًا إلى أن "الضرورة تقتضي غربلة بعض رجال الأمن، خصوصًا ممن يعملون في مواقع حساسة".

: يلا غربلوا.. على مهل مهلكم!.