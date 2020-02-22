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تلميذ نجيب..

منشور 22 شباط / فبراير 2020 - 11:35
تلميذ
تلميذ


سأل الأستاذ تلميذه:ما الفرق بين الفيل والحمار؟
قال:الحمار ذيله من الخلف أما الفيل فذيله من الأمام..

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