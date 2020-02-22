تلميذ نجيب..

منشور 22 شباط / فبراير 2020 - 11:35 تلميذ سأل الأستاذ تلميذه:ما الفرق بين الفيل والحمار؟ قال:الحمار ذيله من الخلف أما الفيل فذيله من الأمام.. مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند أمير قطر يزور تونس الإثنين شهيد برصاص الاحتلال في "القدس" الرئيس الجزائري: أمير قطر شقيق ومرحب به الجيش السوري يكثف استهداف المسلحين في ريفي حلب وإدلب فترة حضانة "كورونا" قد تصل إلى 27 يوما Loading content ...