جد شجرتك.. واندثر- خالد أبو الخير

ربما من ضيق، من إختناق، من رفضي المزمن لإمتهان أنسانتي وتحويلي إلى مجرد ترس في ماكينة تدور.. إقتنصت قضمة من من وقتي المكتنز حد التخمة بالعمل والغبار والسخام ، غادرت فيها علب الرخام والصفيح، وسرت لا ألوي على هدي، في دروب الغابة.. الدروب التي توصل للمدى.



لا تنبيك الغابة بما يعتمل في نفسك إلا إذا توغلت في قلبها، وتحبللت من ثقلك، وتركت الدروب الآيلة لإندثار تقودك إلى حيث العشب الغض والصخور الثابتة وقامات الأشجار الباسقة.



مر المطر يوم أمس هنا، فبلل التربة وترك في تجاويف صخرها أنية ماء لعابرين وكائنات لم يمروا من هنا.. لكنها صفة الغابة: كرم لا يحد يدعو للتأمل.



الشجرة العالية، صنوبرة متفرعة، استثارت نفسي للانفتاح والامتداد، بدت ملكة وحيدة تفيض عطاء وتغمر المدى إشراقاً.. ناثرة عبقها البهي في الريح.