حسسيه أنه راجل؟

منشور 27 حزيران / يونيو 2019 - 09:09
ابتسم للصورة
ابتسم للصورة

في لحظة شجار قال الرجل لزوجته: أنت عمرك ما حسستيني أني راجل!
قالت له: أعيشك في الوهم يعني؟

 

كلمات دالة:تحسيسراجلوهم

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