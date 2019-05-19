حفل زواج وجنازة لفتاة امريكية

قررت فتاة أمريكية أن تنظم حفل زفافها وتأبين عمتها المتوفاة خلال حدث واحد، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الجنائز بدرجة كبيرة، لذا قررت استغلال حفل زفافها بطريقة مختلفة.

وأعلنت الفتاة من خلال صفحتها على فيسبوك وفاة عمتها قبل الزفاف بفترة قصيرة جدًا لكنها أكدت على الجميع عدم إلغاء حفل الزفاف، بل إقامة جنازة لعمتها داخل الحفل في سابقة غريبة جدًا.

أضافت أعلم أن عمتي كانت تحبني وكانت تريد إتمام هذا الزواج لذا لن نقوم بتأجيل مراسم الزواج، بل يمكن لأي شخص يرغب في أداء واجب العزاء لعمتي حضور حفل زفافي.

كما أكدت أن تكلفة إقامة حفل عزاء منفصل لعمتها أصبح أمر مكلف جدًا، وذلك ما دفعها بالأساس للقيام بهذا الأمر الغريب.

وعلى الرغم من تعرض الفتاة للنقد بسبب قرارها الغريب إلا أنها أكدت أن الزواج مناسبة سعيدة ويجب الاحتفال به ويمكن لأي شخص أن يشاركها الحزن على وفاة عمتها دون أي تعارض.