حكمة.. إذا فهمتها فهمتها وإذا لم تفهمها خسرت كثيراً..

منشور 12 أيّار / مايو 2019 - 02:34 في الثلاثين جمال المرأة يبدأ بعمر الـ 30 , وجمال الرجل يبدأ بـالـ 50 الف دولار..! كلمات دالة:جمال المرأةجمال الرجل مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند دعوة الاميركيات "لإضراب جنسي" احتجاجا على قانون جديد للإجهاض الوجود العسكري الأميركي بالخليج "فرصة" للحرس الإيراني ضغوط على البابا للحد من عظاته حول "اليهود المنافقين" الأمم المتحدة تعتزم التحقق من مغادرة الحوثيين الموانئ بالحديدة الجيش الإسرائيلي يتوقع إطلاق ألف صاروخ يوميا من "غزة" حظك اليوم مع الأبراج الخميس 9 أيار/ مايو 2019 حظك اليوم مع الأبراج السبت 11 أيار/ مايو 2019 حظك اليوم مع الأبراج الأحد 5 أيار/ مايو 2019 المغرد مجتهد: يكشف تفاصيل اعتقال محمد بن سلمان لشقيقه حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 8 أيار/ مايو 2019