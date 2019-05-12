حكمة.. إذا فهمتها فهمتها وإذا لم تفهمها خسرت كثيراً..

منشور 12 أيّار / مايو 2019 - 02:34
جميلة
في الثلاثين

جمال المرأة يبدأ بعمر الـ 30 , وجمال الرجل يبدأ بـالـ 50 الف دولار..!

كلمات دالة:جمال المرأةجمال الرجل

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