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حكيم واعرابي

منشور 09 شباط / فبراير 2020 - 12:44
اعراب
اعراب

قال حكيم لاعرابي : هل أدلك على ثلاثة أشياء تكسب بها حب الناس؟
قال الاعرابي: لا..

 

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