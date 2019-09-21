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  3. حواجب حبيبي.. عمرك شفت هيك حواجب " صور"

حواجب حبيبي.. عمرك شفت هيك حواجب " صور"

منشور 21 أيلول / سبتمبر 2019 - 06:57
حواجب بت.. ري
حواجب بت.. ري

يعني ممكن وحدة تطلع بكرة تكتب رقم تلفونها بدل حواحجبها.. ههههه

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