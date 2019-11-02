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حين بكى الخليفة؟

منشور 02 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 10:53
بكاء الخليفة
بكاء الخليفة

دخل أبو العتاهية على هارون الرشيد حين بنى قصره ، وزخرف مجلسه ، واجتمع إليه خواصه ،

فقال له :

* صف لنا ما نحن فيه من الدنيا فقال :
- عِش ما بدا لك سالِماً
في ظلّ شاهقة القصور

* فقال الرشيد : أحسنت ، ثم ماذا ؟ فقال :
- يُسعى إليك بما اشتهيت
لدى الرواح وفي البكور

* فقال : حسن ، ثم ماذا ؟ فقال :
- فإذا النفوس تقعقعت
في ضيق حشرجة الصدور
- فهناك تعلم موقناً
ما كنت إلاّ في غرور

فبكى الرشيد بكاءاً شديداً حتى رُحِم ، فقال له الفضل بن يحيى : بعث إليك أمير المؤمنين لتسرّه فأحزنته .
 فقال له الرشيد : دعه فإنه رآنا في عمى، فكره أن يزيدنا عمى .

 

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