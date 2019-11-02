حين بكى الخليفة؟

دخل أبو العتاهية على هارون الرشيد حين بنى قصره ، وزخرف مجلسه ، واجتمع إليه خواصه ،

فقال له :

* صف لنا ما نحن فيه من الدنيا فقال :

- عِش ما بدا لك سالِماً

في ظلّ شاهقة القصور

* فقال الرشيد : أحسنت ، ثم ماذا ؟ فقال :

- يُسعى إليك بما اشتهيت

لدى الرواح وفي البكور

* فقال : حسن ، ثم ماذا ؟ فقال :

- فإذا النفوس تقعقعت

في ضيق حشرجة الصدور

- فهناك تعلم موقناً

ما كنت إلاّ في غرور

فبكى الرشيد بكاءاً شديداً حتى رُحِم ، فقال له الفضل بن يحيى : بعث إليك أمير المؤمنين لتسرّه فأحزنته .

فقال له الرشيد : دعه فإنه رآنا في عمى، فكره أن يزيدنا عمى .