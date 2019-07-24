دعاء سيدة فلسطينية

منشور 24 تمّوز / يوليو 2019 - 01:29 تدعي لله يرزقني ويرزقكم فرحة يلي نجحت بنتها ورسبت بنت سلفتها هههههه كلمات دالة:دعاء مش طبيعيسلفتها © 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند "مغاوير الثورة".. ومخططات قطع الطريق بين العراق وسوريا العفو الدولية: نشطاء مصريون يخضعون لمراقبة الشرطة طوال الليل لبنان يتهم إسرائيل بتهديد البنية التحتية المدنية للبلاد الحوثيون: ليس لدينا أي تبعية لإيران عدوان اسرائيلي على درعا بمنتهى الجرأة و الثقة: نادين نجيم تنشر صورتها بلا مكياج و لا فلاتر صور نادرة من طفولة أبرز مشاهير بوليوود.. هل يمكنك التعرف عليهم؟ حظك اليوم مع الأبراج الأحد 21 يوليو/تموز 2019 تفسير حلم القطط في المنام للنابلسي طليقة ماجد المصري تنشر صور من زفافهما.. وهو يرد بصورة تجمعه بزوجته الحالية!