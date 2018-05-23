وكمان لغز فقهي..؟

فاجئنا دعاة الأكثر شهرة، بغياب شبه تام، وغير مبرر عن قضايا العرب وفلسطين الساخنة، ليظهرا في إعلانيين، الأول يروج لنوع من الدجاج والثاني للقهوة.

وتخلوا تغريدات عمرو خالد والعريفي قبل وخلال الشهر الفضيل، من أي حديث، ولو بالإيماء أو التلميح عن نقل السفارة الأمريكية الى القدس، وتضحيات اهل غزة، لتنصب حول قضايا غير اساسية ولا جوهرية.

فعمرو خالد اختار الحديث على صفحته بموقع تويتر عن قصة بناء المسجد النبوي، في حين أن الأمة تواجه خطر هدم المسجد الاقصى؟ كما خص تغريدة لنية الصيام، هل هي مرة واحدة أم تتجدد في كل يوم؟ ونسي أ نية الدفاع عن القدس وفلسطين؟

في نفس الموقف، برز الشيخ محمد العريفي ، فهو تارة يتحدث عن الاختلاف في دخول شهر رمضان، وحكم الاعتماد على الحساب الفلكي في اثبات الصوم، وحكم وطء الرجل زوجته في رمضان؟.

بل وزاد بأن نشر على صفحته لتغريدة يروج من خلالها لقهوة أرابيكس، من خلال مشاركته صورة الإعلان وقد كتب فيها: "هذا وقت أرابيكس"، وذلك قبل عرضه الحلقة الخامسة من برنامجه الديني "الفرقان".

أحد المعلقين كتب رداً على العريفي: ما شاء الله واحد دجاج والتانى قهوة والمسلمين بعضهم لا يجدون رغيف حاف، يوما ما كنتم مثلنا الاعلى للاسف.

خقاً.. للاسف.