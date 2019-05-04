ديري بالك من أسنانك؟

كشفت دراسة حديثة أن أول ما يجذب انتباه الرجل نحو المرأة ويكون أحد العناصر الهامة التى يحكم من خلالها على مدى أناقتها ونظافتها هى "الأسنان" مخالفًا المعتقدات السابقة من أن هندام وتصفيف شعر المرأة يأتيان فى المرتبة الأولى من بين اهتمامات الرجل.

يلا.. روحي اعملي تبييض لاسنانك لأن صار لازم تعمليهم! بس ننصحك ان لا تتشجعي كثير، لأن هناك نكتة تقول: سألوا الأمريكي:كيف بتحب تكون فتاة أحلامك اللي بدك تتزوجها؟

قال: طويلة .. حتى لو كانت سمرا

الفرنسي: شقراء.. حتى لو كانت قصيرة

المصري: موظفة.. حتى لو كانت مشلولة؟