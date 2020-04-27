رأي النساء الحقيقي في الرجال.. مع الدليل

ركبت مع سائق تاكسي حجة كبيرة بالعمر ومعها بنتها..

و البنت قاعده بتشكي لأمها من زوجها أنه عصبي وهيك..

قالت الأم : خذيه على قد عقله يا بنتي و سايسيه عشان تمشي أمورك..

شوفيني أنا وأبوكي النا متزوجين ٣٠ سنة ، وماشية حياتنا ومتفاهمين ، لأني بعرف أسايسه وأقول له حاضر ، وأحسسه انه هو المسيطر بس بالآخر أسوي اللي بدي ياه..

"الرجال يا بنتي هبايل بيجو وبروحو بكلمة"!!

زعل سائق التاكسي وحمرق والتفت للحجة ونظر اليها بنظرة تعني نحن هُنا!!

قالت الحجة: إلا أنت يا ولدي باين عليك عاقل ربي يحفظك..

ابتسم السائق وأدار وجهه وسكت.. ثم سمع الحجة تقول لأبنتها بصوت خافت:

شفتي بعينك إنهم هبايل وكلمة وحدة تسكتهم !!!