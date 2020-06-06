راشيل كوري.. قصة فتاة أمريكية بألق شمس فلسطين-خالد أبو الخير



ما كان أحد يتوقع أن تنتهي تلك الشقراء الأمريكية، التي عاشت لسنوات حياة عادية، نهاية غير عادية، تُدخلها سفر التاريخ كمدافعة عن الحق الفلسطيني.

الإسم: راشيل آليان كوري، العمر: 24 عاماً، المهنة: مناضلة من أجل الحرية، سبب الوفاة: الوقوف بإنفة وشجاعة وشمم في وجه جرافة إسرائيلية تستهدف منازلاً عربية.

من رأى راشيل، ذات الجدائل الذهبية والابتسامة العذبة التي تذوب رقة، لربما قارنها بشروق الشمس في فلسطين، تلك التي قارعت الإحتلال وكانت مثلها، شاهدت عليه.

ومن استمع إلى راشيل، سيتذكر حتماً زقزقة العصافير في بساتين أقتلعتها إجرام الإحتلال، الذي طالها.. كما طال إبتسامتها البريئة وأحلامها البريئة ومناصرتها للشعب الفلسطيني الذي عاث به الإحتلال وإدارتها الأمريكية فساداً .

قصتها تبدأ حين غيرت خط سير حياتها بانضمامها إلى حركة التضامن العالمية (ISM)، كناشطة سلام، وسافرت إلى غزة أثناء الانتفاضة الثانية لتكون على قرب من ذلك الشعب الذي ما يزال أقوى من العسف والقمع والتشريد وجديراً بالحياة، ولتنقل للعالم قصته وما يقاسيه من عذاب يومي، ومع هذا يغني للحرية.

الغناء للحرية استهواها حين إطلعت على حجم الاجرام الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الذي سلبه أرضه وشرده وما يزال يترصده ويمنع قيام دولته، ويستهدف بيوتاً تاويه، فصارت من الشعب أقرب ومن الزيتون أقرب ومن النضال الانساني والمقاومة التي هي حق مشروع كفلته كل الشرائع السماوية والدولية..

يوم 16 أذار مارس2003، كان اليوم الذي انحدرت فيه في طرقات رفح التي يحفها النخيل ونسيم البحر العليل، قاصدة المشاركة في مسيرة للتصدي للارهاب الاسرائيلي المتمثل في هدم منازل فلسطينيين.

ولمرات.. نجحت ورفاقها في التصدي لإرادة القهر والعسف الاسرائيلية.. لكن اليوم كان مختلفاً: الشقراء الشجاعة وقفت مع رفاق لها أمام الجرافات المدرعة، لتحول دون هدم بيت، يسكنه بسطاء وأطفال، يجدون في ظله ملجأً، ولعلها تصورت نفسها طفلة تواجه هذه الهمجية الغاشمة.

كانت راشيل واقفة، عزلاء، صامدة، تصرخ في وجوه سائقي الجرافات المدرعة ومرافقيهم من الجنود المدججين بشتى أنواع الاسلحة .. تصرخ بالحق الفلسطيني، بحق النساء والاطفال والشبان بالحياة، عندما دهمتها إحدى الجرافات، مع سبق إصرار وترصد، فقد دهسها سائق الجرافة ، ومر فوق جثتها مرتين، ربما ليتأكد من موتها، وأن ابتسامتها المتحدية اختفت إلى الأبد.

تحرك الاعلام بعد الجريمة المدوية، كما رفعت عائلتها، دعوة قضائية ، لكن المحكمة الإسرائيلية، محكمة المحتل، برات الجيش الإسرائيلي من دمها الذي سفك على أرض فلسطينية.

وكل من مر في تلك الدروب، وعاين المنازل التي هدمت، سيلحظ أنه اعيد تعميرها، وأن اعشاباً نضرة تشرئب باعناقها لتروي قصة راشيل..

ماتت راشيل.. لكن الحق والنضال ضد المحتل لا يموت.

راشيل.. الشقراء التي حاكت لون الأشعة الذهبية لشمس فلسطين، لا تغرب شمسها، وإذ نروي هذه الأيام قصتها، نستذكرها مشرقة ومبتسمة كشمس.ٍ

* الرمسة