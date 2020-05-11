

رامز جلال ماسوني.. وضمن برنامجه رموزاً وإشارات

هذا ما يقوله عدد من أصحاب الفيديوهات على موقع يوتيوب ومواقع التوصل.

ويستند هؤلاء في تقدم إثباتات على كون رامز ماسوني ويسوق للماسونية، على عدد من الرموز التي يقولون أن مقدمة برنامجه "رامز مجنون رسمي" تضمنتها.. ويبدأون بالتأويل والتفسير والحكي اللي له أول وليس له آخر.

ويضاف إلى هؤلاء الذين يلقون الاتهامات جزافاً، المئات بل الالاف من صانعي فيديوهات الهشك بيشك، والهراء على مواقع التواصل، اولئك الذين يهمهم من تهويماتهم ما قد يدخل عليهم من ترويج فيديوهاتهم وقصصهم التي لا تفتقر الى صحة أو دليل وتزخر بالكلام.. لمجرد الكلام.

هؤلاء بحق ابتلينا بهم.