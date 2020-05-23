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رجل وقط وكلب..- صورة

منشور 23 أيّار / مايو 2020 - 06:50
ضحكة
ضحكة

لو امعنتم النظر في نظارات السائق سترون شاحنة قادمة في اتجاههم
القط طبعا خايف علي عمره
والكلب عادي..

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