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روعة الحياة

منشور 20 تشرين الأوّل / أكتوبر 2020 - 07:55
روعة
روعة

سيدة ذكية قالت لصديقتها التي حرد زوجها: شوفي إذا حرد زوجك روحي بسرعة صالحيه بلاش إذا طول حردان يكتشف روعة الحياة بدونك.

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