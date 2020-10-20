منشور 20 تشرين الأوّل / أكتوبر 2020 - 07:55 روعة سيدة ذكية قالت لصديقتها التي حرد زوجها: شوفي إذا حرد زوجك روحي بسرعة صالحيه بلاش إذا طول حردان يكتشف روعة الحياة بدونك. مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند روعة الحياة البرلمان الجزائري يسقط الحصانة عن رئيس حزب معارض الخليج يحبس انفاسه بانتظار معرفة شريكة الاميركي موراتا يقود يوفنتوس لفوز مقبول على دينامو كييف الاستخبارات الروسية تتهم واشنطن بإعداد "ثورة" في مولدافيا Loading content ...