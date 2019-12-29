زوج للبيع على الإنترنت بمبلغ زهيد



لا تستغربوا فقد قامت سيدة ألمانية بعرض زوجها للبيع على الانترنت مقابل مبلغ زهيد.

وتسببت المرأة في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت إعلانًا عبر شبكة الإنترنت، تعرض فيها زوجها للبيع.

وذكرت تقارير إخبارية أن السيدة الألمانية قامت بعرض زوجها للبيع عبر الإنترنت مقابل 18 يورو، حيث قالت أنها تفعل هذا بعدما فاض بها الكيل من تصرفاته السلبية.

وأشارت المرأة، التي تبلغ من العمر 40 عامًا، أنها متزوجة منذ 7 سنوات، ولكنها لا تربطها بزوجها أي مشاعر حاليًا على الإطلاق.

هل نشهد غداً غعلانات مشابهة عن زوج يعرض زوجته للبيع مثلاً؟