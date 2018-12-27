سرق بنكا ليخلص من زوجته

المتهم

اعترف رجل يبلغ من العمر 70 عاما للمحققين بعد أن قام بعملية سطو على بنك في كانساس أنه يفضل السجن على البقاء مع زوجته.

وأقرّ لورنس ريبل بأنه مذنب في السطو على بنك في مدينة كانساس سيتي ما يعرضه لمواجهة عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاما.

وكان قد تشاجر مع زوجته وذهب الى البنك و تقدم بهدوء من الموظف وسلمه ورقة مكتوب بها: "لدي مسدس.. أعطني المال" وهذا ما فعله الموظف حين اعطاه مبلغ 2924 دولار، ىلكن ريبل لم يفر في اعقاب ذلك، بل ذهب وجلس على كرسي في بهو البنك الى ان جاءت الشرطة واعتقلته.

وبسبب اصابته بامراض القلب خفف القاضي الحكم وأمر بأن يقضي محكوميته في منزله.