شاهد أول حقيبة نسائية.. من صنعها؟

يميل الناس إلى الاعتقاد بأن الحقيبة النسائية صنعت مع ظهور خطوط الموضة الحديثة، وأن أصلها أوروبي.

لكن الحقيقة هي أن اول حقيبة نسائية صنعت في مدينة الموصل العراقية في القرن الـ14 الميلادي، أي قبل أن تعرف باريس ولندن وروما الموضة بقرون.

وعرض غاليري "كورتولد" في العاصمة البريطانية لندن، ضمن معرض عن روائع الفن الإسلامي، هذه الحقيبة التي قالت الخبيرة البريطانية بالفن الإسلامي ريتشل وارد إنها استطاعت أخيراً إزالة الغموض الذي أحاط بقطعة فنية من المعدن المشغول يملكها معرض للفنون في لندن. وقالت إن القطعة هي أقدم حقيبة نسائية في العالم.

وقالت وارد التي تعمل أيضاً منسقة المعارض بقاعة “كورتولد” في لندن والخبيرة السابقة بالمتحف البريطاني إن أبحاثا أجرتها بينت أن القطعة الفنية هي حقيبة يد نسائية جزءها الأعلى من النحاس المطعم بالذهب والفضة وصنعت بين عامي 1300 و1330م في الموصل بشمال العراق.

وتعتبر الحقيبة قطعة رائعة ومثالا على دقة وبراعة الحرفي بالعراق في ذلك العصر، فالحقيبة من النحاس المطعم بالذهب والفضة، على الغطاء في أعلاها نجد مشهدا دقيقا محفورا يصور حفلا ملكيا يتوسطه رجل وامرأة وحولهما عدد من الأشخاص منهم عازف موسيقى وشخص يحمل صقرا.

وعلى الرغم من أن الحقيبة صُنعت في العام 1300 ميلادي، على الأرجح، بحسب تصنيف خبراء الآثار، إلا أنّ المُلفت للانتباه هو تصميمها "العصري"، حتى بدت وكأنها إحدى الحقائب النسائية المخصصة للحفلات والمهرجانات، في الوقت الحاضر.