شاهد اعلان قطويل الموقوف للاردنية ميس حمدان.. شو رأيك؟



قرر مجلس إدارة مجموعة قطونيل المصرية، وقف إعلان الشركة والذي تسبب فى حالة كبيرة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهرت مطالبات رسمية من البرلمان بعدم عرضه.

وقال باسل سماقية رئيس مجلس إدارة قطونيل،في تصريحات صحفية إن المجموعة قررت وقف عرض الإعلان على الشاشات المصرية بدءا من اليوم، نزولا إلى رغبة المواطنين، مشيراً إلى تلقيه ردود الفعل حول الإعلان ومناقشتها في اجتماع مجلس إدارة المجموعة والتي قررت وقف الإعلان.

وحظي الاعلان ، وهو من بطولة الممثلة الأردنية ميس حمدان برفض عام على مواقع التواصل الاجتماعي لما تضمنه من مشاهد وعبارات اعتبرها ناشطون غير لائقة.

شاهد الاعلان واحكم بنفسك.