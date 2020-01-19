شاهد "خذني معك " بأداء حقيقي لسلوى القطريب

منشور 19 كانون الثّاني / يناير 2020 - 11:53 سلوى القطريب مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند إيران تستعد لإطلاق قمرين صناعيين إلى الفضاء مستشار الرئيس التركي يعلق على صورة "تقبيل أردوغان يد ملك الماسونية" ديميت أوزديمير تدفع هذا المبلغ لـ"جوجل".. والسبب! قطر تزيد حيازتها من سندات الخزانة الأميركية في نوفمبر إلى 4.4 مليار دولار شاهدوا ردة فعل عبد المجيد عبدالله بعدما فاجأه ابنه بعمل فني دون معرفته Loading content ...