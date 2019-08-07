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شو يطلبوا من العريس؟

منشور 07 آب / أغسطس 2019 - 10:51
عروس حزينة
عروس مصدومة

سألت الأم إبنتها: ماما.. شو راح تطلبوا من العريس اللي راح يتقدم إلي؟
قالت الأم: إذا وافق عليك، راح نطلب منه يسامحنا دنيا وآخره.

 

كلمات دالة:مؤخرمقدموالذي منه

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