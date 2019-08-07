شو يطلبوا من العريس؟

منشور 07 آب / أغسطس 2019 - 10:51 عروس مصدومة سألت الأم إبنتها: ماما.. شو راح تطلبوا من العريس اللي راح يتقدم إلي؟ قالت الأم: إذا وافق عليك، راح نطلب منه يسامحنا دنيا وآخره. كلمات دالة:مؤخرمقدموالذي منه مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند حميدتي: شخص ما خطط لفض اعتصام "كولومبيا" بالصور.. ياسر عرفات وقادة حماس في شوارع "تل أبيب" العراق: مقتل 4 انغماسيين أجانب في "ديالى" عراقي يقتل 12 شخصا من عائلته بكاتم صوت ضاحي خلفان يدعو لتقسيم اليمن وانهاء شرعية الرئيس هادي منصور هل تتذكرون الفتاة التي يغطي الشعر وجهها.. لن تصدقوا كيف بات شكلها طلب غريب وكرم غير محدود.. أب سعودي يفاجئ عريس ابنته لحظة عقد القران حلا الترك تضرب شخصا حاول تصويرها دون مكياج! مع بدء “المحكمة الملكية”.. محمد بن راشد ينشر قصيدة جديدة الفنانة اللبنانية قمر تنشر صورتها عارية الصدر في أمريكا