صدق أو لا تصدق.. فاز بمليار دولار؟

مليار

استفاق مواطن أمريكي على خبر غير متوقع، حيث وجد نفسه ثريًا بعد فوزه بأكبر جائزة يانصيب في العالم قيمتها 1.6 مليار دولار.

وأكد المسؤول عن جائزة اليانصيب “ميجا مليونز” Mega Millions الأمريكية، بيع تذكرة مطابقة للأرقام الستة في ولاية ساوث كارولينا.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك أي تذاكر أخرى تتطابق مع الأرقام الخمسة: 5 و28 و62 و65 و70 وMega Ball 5، لكن من غير المحتمل أن يكون هناك أكثر من تذكرة واحدة فائزة.

ويمنح أي شخص يربح الجائزة الكبرى الاختيار بين الدفع النقدي الفوري 904 ملايين دولار، أو الحصول على جائزة بقيمة 1.6 مليار دولار على مدى 29 سنة.