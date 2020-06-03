صور جريئة لمذيعة قناة الجزيرة غادة عويس بالمايوه..

بغض النظر إن كانت الصور التي تظهر مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس بلباس البحر، والتي يجري تناقلها على مواقع التواصل بشكل كثيف، حقيقية أو مفبركة، إلا أن من المهم القول أولا: أننا ندين هذا التشهير بالمذيعة، بغض النظر عن موقفنا من أرائها السياسية.

وثانياً: على فرض أن الصور حقيقية، فتلك حرية شخصية، فغادة لم تظهر بها على شاطيء البحر، وإنما في بركة ربما عائلية، وبجو خاص.. ولم تنشرها هي.

ثالثاً: الراجح أن الصور تسربت بفعل فاعل ونشرت بكثافة على مواقع التواصل في محاولة للنيل منها بهذا الاسلوب المرفوض.

نشدد على إحترام الناس وحقهم في ممارسة حياتهم كيفما يشاؤون، ونستنكر وصول الأمور الى هذا الدرك.

"ساخرون" تعتذر عن نشر الصور