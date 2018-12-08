ضحايا اليمن من هم؟.. يا وزير حقوق الإنسان؟

وزير حقوق الانسان اليمني

من حق وزير وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، ان يشدد على إنه “لا سلام عادلًا وشاملًا دون الانتصار لحقوق الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم”، في إشارة إلى الحوثيين.

ولكن ليس من حقه ان يدعي ان الضحايا من جانب واحد فقط.. لأن الانتصار للضحايا، يشمل كل الضحايا الذين يقرر المجتمع الدولي من هم.. أليس كذلك؟

وليس المقصود ان الحوثيين لم يخلفوا ضحايا.. ولكن الضحايا ليسوا من جانبهم فحسب، وفق تقارير حقوق الانسان.

أقوال عسكر جاءت خلال كلمة ألقاها في ورشة عمل نظمتها وزارة حقوق الإنسان اليوم السبت “عدن”، بمناسبة مع الذكرى الـ70 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وبالتزامن مع مع مشاورات السلام التي تجريها الأطراف اليمنية في العاصمة السويدية “أستكهولم”، بإشراف أممي