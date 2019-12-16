طائر جميل قادر على قتلك بضربة واحدة- صور وفيديو

يعتبر طائر الكاسوري الظاهر في الصورة " من الطيور القادرة على قتل الانسان بضربة واحدة.

وطبقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، تعتبر طيور الشبنم او الكاسوري أخطر طيور العالم كونها قادرة علي توجيه ضربات قاتلة فوراً.



هو طائر عدواني لدرجة شديدة ومتقلب المزاج جداً خصوصاً إذا شعر بأنه مُحاصر أو مجروحاً. تعيش طيور الشبنم Cassowary في الغابات الاستوائية الماطرة في أستراليا وغينيا الجديدة وهي تظهر كأنها حيوانات خجولة وجميلة، ولكن الحقيقة هي غير ذلك، إذا اقتربت من هذا النوع من الطيور قد تُصاب بشيئان لا ثالث لهما وهما ركلة تتسبب في كسر عظامك أو قتلك أو نقرة بالمخالب الحادة التي تشبه الخنجر .