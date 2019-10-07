طرفة الباذنجانيين

يروى أن الأمير بشير الشهابي قال لخادمه يوماً: نفسي تشتهي أكلة الباذنجان.. فقال الخادم: الباذنجان!! بارك الله فيك يا مولاي هو سيد المأكولات، لحم بلا شحم، سمك بلا حسك، يؤكل مقلياً، ويؤكل مشوياً، ويؤكل محشياً، ويؤكل مخللاً، ويؤكل مكدوساً.. فقال الأمير: ولكنني أكلت منه قبل أيام فنالني منه ألم في معدتي.. فقال الخادم: الباذنجان يا مولاي.. لعنة الله على الباذنجان.. فإنه ثقيل غليظ، نفاخ، أسود الوجه!! فقال له الأمير: ويحك!! تمدح الشيء وتذمه في وقت واحد.. فقال الخادم: يا مولاي.. أنا خادم للأمير، ولست خادمًا للباذنجان، إذا قال الأمير "نعم" قلت له: "نعم"، وإذا قال: "لا".. قلت: "لا". وما أكثر الباذنجانيين في أيامنا هذه