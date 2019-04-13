طرق باب شقتها طالباً بصلة.. واغتصبها!

في حادثة غريبة من نوعها، قررت النيابة العامة في مصر السبت حبس شاب في العقد الرابع من العمر بعد اتهامه باغتصاب ربة منزل يمنية ومعاشرتها جنسيًا عنوة لمدة ساعة داخل شقتها السكنية التي تقيم فيها مع زوجها بالقاهرة.

وبدأت الواقعة رسميًا ببلاغ لقسم شرطة العجوزة في القاهرة من المجني عليها ”يمنية الجنسية – 34 عامًا“ يفيد بتعرضها للاغتصاب من قبل شاب في غياب زوجها وخداعها من قبل المتهم الذي طرق باب شقتها طالبًا ”بصلة“ لإكمال طهي طعامه.

وظهر من التحقيقات الأولية أن المتهم استغل عدم وجود زوج المجني عليها وطرق باب الشقة طالبًا ”بصلة“ لإكمال طهي الطعام لتستجيب السيدة لطلبه، ثم طلب منها بعد ذلك إحضار سكين.

وحينما دخلت السيدة لإحضار السكين تاركة الباب مفتوحًا، اقتحم المتهم الشقة دون إذن وطلب منها ممارسة الجنس معه لترفض ذلك ليقوم بإمساك السكين من يدها وتهديدها بالقتل حال الرفض.

كما تبين أن المتهم طالب المجني عليها بخلع ملابسها كاملة، فخرج نجلها، وعمره 10 أعوام من غرفته على صوت صراخ والدته، فأدخله المتهم غرفته، وأغلق عليه الباب بالمفتاح، واغتصب المجني عليها.

وأحالت النيابة العامة المجني عليها للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير بشأن ما تعرضت له، وكذلك سرعة الانتهاء من التحريات النهائية.