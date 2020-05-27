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طلاق البطاريق..؟

منشور 27 أيّار / مايو 2020 - 10:31
بطريقان
بطريقان

هل تعلم أن البطريق حين يفترق عن وليفته يقول لها:

أنت بطريق وأنا بطريق؟

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