طلاق البطاريق..؟

منشور 27 أيّار / مايو 2020 - 10:31 بطريقان هل تعلم أن البطريق حين يفترق عن وليفته يقول لها: أنت بطريق وأنا بطريق؟ مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند تونس.. "مورو" ينسحب من الحياة السياسية هند القحطاني تتصدر الترند بوصلة رقص وملابس تكشف بطنها.. فيديو! بعد ما زاره صاحبه.. في المستشفى حظك اليوم مع الخميس 28 أيار/ مايو 2020 سرطان الجلد: أنواعه،أعراضه،طرق علاجه Loading content ...