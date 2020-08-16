عرص ولكن..!

شوفير سياره سرڤيس طلع معو واحد وبالطريق أشروا للسيارة نسوان ثنتين... الراكب قال للشوفير : لاتوقفلهن وأنا بدفع أجرتهن!!

وصل الراكب للمكان وطلع أجرة ثلاثة ركاب وأعطاهم للشوفير!!!

الشوفير حكى للراكب : فهمني القصة ليش ماخليتني اطلعهم.

قللو الحقيقة أنا بشتغل عرص!!!

وهدول النسوان محترمات وبنات ناس محترمين وبعرف أهلهم خفت إذا حدا شافهن معي بالسيارة يسيء الظن فيهن!!!

قام الشوفير رفض ياخذ الأجرة من العرص لشهامته…

شوف ياسيدي.

في كتيير ناس لو عندهم شوية شهامة من شهامة هالعرص...

ماصار فينا هيك

عن أخلاق عرصات أيام زمان أتكلم يا سادة…

حتى العرصات ايام زمان كانوا أحسن من عرصات اليوم