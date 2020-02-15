عمره 3 سنوات.. إمام مسجد يغتصب طفلا

ليس مهماً كيف ولماذا حدث هذا.. لكن المهم بأي عبارات يمكن وصف هذا الوحش الذي تجرد من إنسانيته وأقدم على هذه الجريمة الشنعاء.

في التفاصيل أن النيابة العامة المصرية قررت حبس إمام مسجد في الغردقة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة اغتصاب طفل تحت تهديد السلاح الأبيض.

وكان والد الطفل الذي يقيم بمنطقة مجاهد في مدينة الغردقة قد حرر محضرا بقسم ثاني الغردقة، يحمل رقم 2046 جنح/ ثاني الغردقة، مساء الخميس الماضي، متهما فيه إمام مسجد يدعى ”ح. م” في العقد الثالث من عمره، بممارسة الرذيلة مع ابنه، عقب الانتهاء من درس تحفيظ القرآن بالمسجد.

وتم ضبط الإمام بمعرفة الأهالي، بعد أن أبلغ الطفل أصدقاءه ووالده بالواقعة التي حدثت في غرفة الإمام بالمسجد، على حد قول المجني عليه. وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

..ماذا نقول؟