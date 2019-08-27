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عينه زايغة؟

منشور 27 آب / أغسطس 2019 - 11:55
واجه الحقيقة
واجهي الحقيقة

السبب الرئيسي في زوغان أعين الرجل ورغبته بالزواج من إمرأة ثانية ،

طقم الصلاة اللي حضرتك مشخصة فيه 24 ساعة.
 صح ولا مش غلط .

 

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