غازلها فقالت له..؟

منشور 05 أيّار / مايو 2019 - 08:23
غزل
يا عيني

واحد قال لحبيبته شعراً: أتحبينني وأنا فقير، وفي الدنيا من الشباب كثير، الغني والجميل والأمير..
قالت له: والله صح كلمك.. يلا باي!.

 

كلمات دالة:غزلفقيرأمير

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