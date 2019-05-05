غازلها فقالت له..؟

منشور 05 أيّار / مايو 2019 - 08:23 يا عيني واحد قال لحبيبته شعراً: أتحبينني وأنا فقير، وفي الدنيا من الشباب كثير، الغني والجميل والأمير.. قالت له: والله صح كلمك.. يلا باي!. كلمات دالة:غزلفقيرأمير مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند عريقات يدعو فصائل "غزة" للتعاون مع مصر والأمم المتحدة لإعادة لتثبيت التهدئة مادورو يدعو العسكريين للدفاع عن فنزويلا الجيش السوري يبدأ عمليات عسكرية موسعة في حماة وإدلب رمضان يزور 6 دول عربية الاثنين ويتأخر عن أخرى السلطات السعوديه تحذر المواطنين من سلاح خطير صورة تتسبب بفضيحة.. عادل كرم يظهر عاريًا ويلف سيجارة حشيش! تفسير حلم القطط في المنام للنابلسي حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 3 أيار/ مايو 2019 مقاضاة فاشنيستا كويتية تهجّمت على قاتل الإعلامية هداية السلطان حظك اليوم مع الأبراج السبت 4 أيار/ مايو 2019