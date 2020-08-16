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  3. غازل مرتك على طريقة كوفيد 19 .. وشوف شفاطة كورونا

غازل مرتك على طريقة كوفيد 19 .. وشوف شفاطة كورونا

منشور 16 آب / أغسطس 2020 - 03:02
لابسة كمامة وزعلانة..
لابسة كمامة وزعلانة

واحد ذكي، غازل مرته على طريقة كوفيد 19، قال لها: كل النساء اللواتي مررن في حياتي حالة إشتباه.. أما أنت فإصابة مؤكدة.

 

 

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