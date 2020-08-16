منشور 16 آب / أغسطس 2020 - 03:02 لابسة كمامة وزعلانة واحد ذكي، غازل مرته على طريقة كوفيد 19، قال لها: كل النساء اللواتي مررن في حياتي حالة إشتباه.. أما أنت فإصابة مؤكدة. مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند عرص ولكن..! يوفنتوس يريد صلاح وقيمة الصفقة قد تصل إلى 120 مليون يورو غازل مرتك على طريقة كوفيد 19 .. وشوف شفاطة كورونا فرنسا تستأنف إصدار التأشيرات للبنانيين الإمارات وإسرائيل تدشنان الخطوط الهاتفية بينهما Loading content ...