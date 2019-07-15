منشور 15 تمّوز / يوليو 2019 - 10:38 غزل قال لها: اشيحي وشاح الشح ولا تكوني شحيحة الحب وأغدقي على غارق غريق تغرق عيناه شوقا إلى قربك.. أجابته: بلييز.. كلمني عربي. كلمات دالة:غزلشحيحة الحب مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند عبير نعمة.. صوت ملائكي على خطى عمالقة الطرب عبير نعمة.. صوت ملائكي على خطى عمالقة الطرب الاسد يصدر مرسوما يمهد لجر الطلاب الى الجيش المرأة الفلسطينية الأسيرة وصناعة اللحظة التاريخية زلزال على متن طائرة إماراتية.. فيديو رغم الانفصال.. سلمان خان يحتفل بعيد ميلاده حبيبته السابقة في منزله حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 8 يوليو / تموز 2019 حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 9 يوليو / تموز 2019 حظك اليوم مع الأبراج الأحد 14 يوليو / تموز 2019 حظك اليوم مع الأبراج السبت 13 يوليو / تموز 2019