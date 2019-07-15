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غزل..

منشور 15 تمّوز / يوليو 2019 - 10:38
غزل
غزل

قال لها: اشيحي وشاح الشح ولا تكوني شحيحة  الحب وأغدقي على غارق غريق تغرق عيناه شوقا إلى قربك..
أجابته: بلييز.. كلمني عربي.

 

كلمات دالة:غزلشحيحة الحب

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