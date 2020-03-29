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فشخرة كورونا

منشور 29 آذار / مارس 2020 - 05:30
قاعد ع الشباك
قاعد ع الشباك

سمع جارته بتحكي لصاحبتها وتتفشخر: والله تقدم لي تاجر كمامات ورفضته؟.

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