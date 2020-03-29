منشور 29 آذار / مارس 2020 - 05:30 قاعد ع الشباك سمع جارته بتحكي لصاحبتها وتتفشخر: والله تقدم لي تاجر كمامات ورفضته؟. مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند روميو وجولييت ضحية وباء زي كورونا فشخرة كورونا وفاة ثانية و13 اصابة جديدة بالكورونا في الاردن كورونا: 756 وفاة جديدة بإيطاليا وحصيلة قياسية بإسبانيا والتفشي يتسارع بأميركا ثمانية قتلى في انفجار طائرة طبية في مانيلا (فيديو) Loading content ...