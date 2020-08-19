فلسطين حرة وعربية وشعب الإمارات وعلمها مقدران

فارس كرامة

أحسن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، حين قال إن "شعب الإمارات أهلنا وعلم الإمارات علم عربي"، مضيفاً: رفضنا لخطوتهم (معاهدة السلام مع إسرائيل) لا يمس محبتنا تجاه أهلنا بالإمارات، الذين تعيش القدس والمقدسات والأقصى، أولى القبلتين، وفلسطين في قلوبهم".

أحسن لأنه من المفهوم وجود خلاف سياسي، لا ينبغي أن يفسد للود والتاريخ والأخوة والمصالح المشتركة قضية، لأن ما يربط فلسطين بالإمارات في البداية والنهاية، أكبر من أي خلاف.

والذين أساؤا للامارات لم يضعوا في حسبانهم أن في الامارات أكثر من 300 الف مقيم فلسطيني.. يعملون هناك ويسندون عوائل لهم في الداخل الفلسطيني.

بل لم يضعوا في حسبانهم ان غالبية شعب الإمارات عربي متعاطف مع أشقائه الفلسطينين، فضلاً عن تاريخ من الدعم الإماراتي للفلسطينيين.

صوت العقل الفلسطيني هو الذي كان ينبغي ان يسمع من البداية، بدل ترك الحبل على الغارب لإنصاف السياسيين وأنصاف العاقلين والمطبلين والمزمرين على مواقع التواصل للتعبير عن موقف فلسطيني ممجوج من إقامة علاقات بين إلامارات واسرائيل.

كما أحسن اشيتة بإعادته التاكيد على أن "محور الصراع هو الأرض، وأي سلام يجب أن يبنى على الانسحاب من الأرض المحتلة عام 1967"، لإن إسرائيل تريد أن تضع هذا المبدأ ومبادرة السلام العربية على الرف، وتحول القضية إلى "سداح مداح" يلعب فيها نتنياهو وكوشنر وترامب.

نعم.. جوهر الصراع هو الأرض.. وسواء أقام العالم كله علاقات مع إسرائيل أم لم يقم، يتعين على الشعب الفلسطيني أن يتمسك بها ويعض عليها بنواجذه.

ومهما طال الزمن او قصر، ومهما تعددت المؤامرات تارة باسم صفقة القرن وتارة باسم خطة الضم وتارة بحذف خارطة فلسطين عن جوجل وغيره، إلا أن فلسطين تبقى في قلوب الأحرار.. حرة وعربية.

* نقلا عن موقع الرمسة