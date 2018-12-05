قالوا

*ترِيد النَّجاح ثقْ بالله ثمَّ بنفْسك وتَجاهَل منْ يقُـول هَذا صعْب وَهذا مستَحيل ، الثِّقة بِالله هِي عقليَّة العُظَماء. - محمد علي كلاي

*ليس المهم أن تعرف سبب الدموع , المهم أن تمسحها. - موريس ماترلينك

*من يهزم رغباته أشجع ممن يهزم أعدائه ..لأن أصعب انتصار هو الانتصار على الذات ...- أرسطو

*لا تبحث عن الشخص الذي سيحل لك مشاكلك ولكن ابحث عن الشخص الذي لن يسمح لك بأن تواجهها بمفردك .- مارك توين

*كل يوم تعيشه هو هدية من الله ..فلا تضيعه بالقلق على المستقبل أو الحسرة على الماضي ..فقط قل : توكلت على الله .- د- ابراهيم الفقي

*العالم لا يحتاج إلى النصائح بل " القدوة "

.. فالحمقى لا يكفون عن الكلام !- تشي جيفارا

*لغة السياسة تم تصميمها لتجعل الكذب يبدو صدقا والقتل محترما ...-جورج اورويل

*التغيير ، مثل الشفاء ، يستغرق وقتا. - فيرونيكا روث