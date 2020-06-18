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قال فيلسوف..

منشور 18 حزيران / يونيو 2020 - 11:13
حلوة
حلوة

 

تبلغ المرأة قمة جمالها بعد الثلاثين..
ويبلغ الرجل قمة جماله بعد ال 50 الف دولار.

 

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