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قصة زوجة مدخن

منشور 28 نيسان / أبريل 2020 - 10:00
مدخن
مدخن

احتارت الزوجة كيف تقنع زوجها بترك التدخين ، فنصائحها بمضاره الصحية لم تقنعه ، فطلبت منه أن يدفع لأسرته في كل يوم خمسة دولارات مقابل المبلغ الذي يدفعه يومياً على السجائر ...

فقال لها انه مستعد حتى لدفع عشرة دولارات يومياً ، مقابل أن تتركه في سلام مع سجائره ، وهكذا بدأ يدفع في كل يوم عشرة دولارات ، وهو مسرور يتابع تدخينه ...
فشعرت الزوجة بأن هذا لم يقنعه بالعدول عن التدخين ، ففكرت ، ثم خطرت في بالها الخطة الرائعة :
صارت في كل يوم تحرق العشرة دولارات أمامه ، وطبعا تحمّل الأمر لعدة أيام ، ثم بدأ يؤلمه ، واعترض على عملها وقال انها تحرق المال وتضيّعه عبثاً بلا فائدة ، فكان جوابها أن كلاهما يحرق المال ، ولكن كل بطريقته المختلفة !
ففكر في الأمر ، ثم أدرك كبر خطئه ، وطلق زوجته واستمر بالتدخين

 

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