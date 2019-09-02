قصة صورة خالدة: أنقذ صديقه

إلتُقطت هذه الصورة عام 1967 وأخذت افضل صورة لهذا العام ولُقبت ب " قُبلة الحياة " . توضح هذه الصورة عاملان يعملا بالمحولات الكهربائية احدهما يُدعى "شامبيون" والاخر يُدعى "سيمسون" وهما على قمة محول كهربائي عملاق , بينما كانا يعملان بالكشف الروتيني على المحول فاذا بالمحول اطلق اشارة كهربائية قدرها 4000 فولت .. صعقت هذه الاشارة العامل "شامبيون" مما جعل قلبه يتوقف (علماً بان الكرسي الكهربائي المستخدم فى الاعدام يُخرج 2000 فولت فقط ) حزام الامان الذى بالصورة منعه من الوقوع على الارض .. رأه صديقه "سيمسون" الذى كان يصعد خلفه , فهرول مسرعا الى صديقه ولم يخش الكهرباء.. وامسك به واخذ يعطيه نفسا اصطناعيا عن طريق فمه لانه لم يكن ليتمكن من عمل الانعاش القلبي الرئوي (C.P.R) واخذ يتنفس فى فم صديقه ليوصل الهواء الى رئتيه.. وفجأه شعر "سيمسون" بنبض خافت يأتي من صدر صديقه "شامبيون" ففكه من حزامه وحمله على كتفيه ونزل به ارضاً.. وعلى الارض استدعى باقي العمال وعملوا له الانعاش القلبي الرئوي مما جعله افاق بعض الشيئ.. وبذهابه للمستشفى وتلقيه العلاج المناسب فى غرفة العناية المركزة.. عاد "شامبيون" للحياة.