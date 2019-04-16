قصة للتأمل

مرت إمرأة بجانب رجل معاق ذهنيا وبيده عود يرسم به على الأرض فشفق قلبها عليه وسألته: ماذا تفعل هنا ؟

قال: أرسم الجنة وأقسمها إلى أجزاء.

فابتسمت وقالت له: هل يمكن أن آخذ قطعة منها ؟ وكم ثمنها ؟

نظر إليها وقال : نعم القطعه بعشرين ديناراً.

أعطت المرأة المجذوب عشرين دينراً وبعض الطعام وذهبت.

وفي ليلتها رأت في المنام أنها في الجنة وفي الصباح قصت الرؤيا على زوجها وما جرى معها مع الرجل المعاق، فقام الزوج من فوره وذهب إلى الرجل ليشتري قطعة منه، وقال له : أريد أن أشتري قطعة من الجنة، كم ثمنها ؟.

قال الرجل : لا أبيع.

فتعجب الرجل وقال له: بالأمس بعت قطعة لزوجتي بعشرين ديناراً.

فقال الرجل المعاق : إن زوجتك لم تكن تطلب الجنة بالعشرين ديناراً بل كانت تجبر بخاطري أما أنت فتطلب الجنة وحسب، والجنة ليس لها ثمن محدد لأن دخولها يمر عبر "جبر الخواطر".