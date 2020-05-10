قصر حسن .. وهارون الرشيد

دخل أبو العتاهية على هارون الرشيد حين بنى قصره ، وزخرف مجلسه ، واجتمع إليه خواصه ،
فقال له :
* صف لنا ما نحن فيه من الدنيا، فقال :
- عِش ما بدا لك سالِماً
في ظلّ شاهقة القصور
* فقال الرشيد : أحسنت ، ثم ماذا ؟ فقال :
- يُسعى إليك بما اشتهيت
لدى الرواح وفي البكور
* فقال : حسن ، ثم ماذا ؟ فقال :
- فإذا النفوس تقعقعت
في ضيق حشرجة الصدور
- فهناك تعلم موقناً
ما كنت إلاّ في غرور
فبكى الرشيد بكاءاً شديداً ، فقال له الفضل بن يحيى : بعث إليك أمير المؤمنين لتسرّه فأحزنته .
فقال له الرشيد : دعه فإنه رآنا في عمى، فكره أن يزيدنا عمى .