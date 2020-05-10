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قصر حسن .. وهارون الرشيد

منشور 10 أيّار / مايو 2020 - 11:15
هارون الرشيد
هارون الرشيد

دخل أبو العتاهية على هارون الرشيد حين بنى قصره ، وزخرف مجلسه ، واجتمع إليه خواصه ،

فقال له :

* صف لنا ما نحن فيه من الدنيا، فقال :
- عِش ما بدا لك سالِماً
في ظلّ شاهقة القصور

* فقال الرشيد : أحسنت ، ثم ماذا ؟ فقال :
- يُسعى إليك بما اشتهيت
لدى الرواح وفي البكور

* فقال : حسن ، ثم ماذا ؟ فقال :
- فإذا النفوس تقعقعت
في ضيق حشرجة الصدور
- فهناك تعلم موقناً
ما كنت إلاّ في غرور

فبكى الرشيد بكاءاً شديداً ، فقال له الفضل بن يحيى : بعث إليك أمير المؤمنين لتسرّه فأحزنته .
فقال له الرشيد : دعه فإنه رآنا في عمى، فكره أن يزيدنا عمى .

 

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