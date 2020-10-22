قصيدة متت..

متت

متت وهمومي وسكتي

غطتك

يالچنت كلشي

أمس طشيتك على الأيام

صم نسيان

سميتك حزن

وصيت نفسي من معزتك

تنسى اسمك

تترك السبوره سوده مثل امس

تمحيلي رسمك

بطلت أتگبگب گبالك

مثل خوفة عصافير البيادر

بطلت

اوگف اصليلك مثل كل المناير

بطلوا الجيران يتختلون بشبابيچ حچيك

كله واجوني بحسدهم شگگت كل الدفاتر

متت

متت

متت

طفيت التبرزل

نيميت المطره بعشوش المشنشه

وحــــــــيل جريتك على

النسيان

يا سرجي خشب

بطلت اراچي ---

دفنتك بصبخة فرح بالروح

وهديت السواجي----

الروح روحي وبطلت ولويت اذنها

شرد اگلك يا حزنها

بطليت

طلسم فكيت سحرك وانتهيت

طلسم مكتوب كلشي

ومامش شلون ابتليت

ما اچذبك

انا ناسيك وبچيت

شلون ما اسكت بروحي

تلتفت للماضي تبچي

تحط على الحايط حلمها

هي مدري حايط الأيام يحچي

وانا صافن

مثل المحجر على الريح ارتچيت

لك لا متت انت

ولا انه احتييت

لچن الأيام ماتت

غلطتك يالچنت كلشي

ومادريت

غلطتك صلحها بعدك

انت كلشي

مظفر النواب