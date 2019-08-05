كاتب سعودي يهاجم جورج حبش وغسان كنفاني وعزمي بشارة وغادة عويس؟

انبرى كاتب سعودي إلى مهاجمة قيادات فلسطينية خلت، منها جورج حبش وغسان كنفاني ونايف حواتمة بدعوى أنهم كانوا يعادون السعودية، وصولاً إلى خلفهم، كما قال، عزمي بشارة وجمال ريان و" غادة عويس".

طبعاً الهجوم كان يتعدى هذه القيادات إلى الشعب الفلسطيني بأسره، حال الكاتب محمد الساعد في مقالته بصحيفة عكاظ، كحال غيره من الكتاب أو انصاف الكتاب الذين يشنون حملة على كل ما هو فلسطيني، بهدف التمهيد لصفقة القرن.

يبقى أنه يتعين على الساعد أن يضع كل من ذكر من قيادات فلسطينية تاريخية على رأسه، وأن يعتذر عما سلف منه، هذا إذا قبل إعتذاره، ويعتذر أيضاً لغادة عويس كونها ليست فلسطينية وإنما لبنانية، بزينة وثقافة فلسطينية.

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