كرم بحريني "رسمي" في إستقبال الاسرائيليين

لن يفشلنا المسؤولون البحرينيون، فهم سيستقبلون بالحفاوة العربية المعهودة مندوبي ست وسائل إعلامية إسرائيلية ستعطي الورشة الاقتصادية التي ترى الجماهير العربية انها تستهدف " بيع فلسطين بالمزاد" في إطار صفقة القرن.

المسؤولون البحرينيون كرماء، فقد وافقوا على طلب مستشار البيت الابيض وصهر الرئيس دوناد ترامب جاريد كوشنر باستقبال الصحافيين الإسرائيليين، ومن المؤكد أنهم لن يقصروا معهم، ليس في إطار تغطية الورشة فقط، بل أبعد من ذلك، كتوفير فرص لقاء مسؤولين مثلاً، وإقامة مآدب على شرفهم أو" إحتلالهم"، وربما تنظيم جولة لهم في العاصمة المنامة، لا تشمل بالتأكيد تلك المناطق التي شهدت مواجهات مع رجال الأمن في وقت سابق، ولا المناطق التي اعلن فيها بحرينيون شرفاء رفضهم للورشة وللصفقة.

الكرم البحريني الرسمي مع الاسرائيليين نسخة من الكرم الخليجي الذي بات يعتبر إسرائيل دولة متطورة فيما نحن متخلفون، ما زلنا نتحدث عن تحرير فلسطين.. وهو كرم مجاني أيضاً.