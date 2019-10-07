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كلام النساء السوريات

منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 11:51
جمعة نسوان سوريات
جمعة نسوان سوريات


لأحاديث النساء السوريات طابع خاص، فهي تعج بالأمثال والمصطلحات، وتكثر فيها التشبيهات والمبالغات، هذه المصطلحات لا تقتصر على أحاديث النساء فقط، لكنها متداولة أكثر بينهن.

• الله يستر عليها: دعاء تدعوه السوريات لفتاة ما، في نهاية حديثهن عنها، بعد أن شككن بأخلاقها وانتقدوا تصرفاتها وكلامها ولباسها.

• اشتهيناك معنا: تعني حرفياً تمنينا أن تكون معنا، تقال لأحد ما لحرق أعصابه.

• عمنول: العام الماضي.

• وحياة الخالقك ماني مفارقك: لن أتركك مهما فعلت.

• بلا معنى: كلمة تقال للفت نظرك إلى وجود معنى بذيء لإحدى الكلمات التي قيلت للتو، بحجة أن قائلها لا يقصد ذلك المعنى.

• الهفا: تعني الموت، يقولها الغاضبون حين لا يريدون الإفصاح عن وجهتهم الحقيقية.

• ضراب السخن: تستخدم للتهرب من الإجابة وإهانة السائل في الوقت نفسه.

• عقلو جوزتين بخرج: أي أن عقله كثمرة الجوز بلا نفع، وتعني غبي.

• ما بيعرف الخمسة من الطمسة: أيضاً تعني غبي.

• ما وصلت فرحتا لقرعتا: لم يتسن لها أن تفرح.

• تشنططنا: تنقلنا كثيراً وتعبنا.

• هديك الحسبة: مبلغ كبير جداً يصعب علي حتى ذكره.

• مافقست عنو البيضة: لا يزال صغيراً على هذا الأمر.

• طق حنك: الحديث لساعات طويلة بأمور عامة وسطحية.

• تلحلح: لا تقف مكتوف اليدين، وابذل جهداً أكبر لتحصل على ما تريد، كأن تقول أم لابنتها العزباء: "تلحلحي" أي افعلي شيئاً للإيقاع بعريس.

• خطوف رجلك: اذهب وعد سريعاً، تستخدم لتشجيع أحدهم على الذهاب والعودة من مكان ما لقضاء شيء.

• شي بحط العقل بالكف: لوصف حدث أو أمر غريب عجز الجميع عن تفسيره.

• حط بالخرج: أي لا تعبأ بما يقال.

• على قفا مين يشيل: كناية عن كثرة الشيء وشيوعه، من أشهر جملها: البنات عقفا مين يشيل.

• قلبو عم يعمل حق بق: أي متلهف للأمر كثيراً.

• يحرق حريشك: ما أظرفك!

• خنطأ منطأ: يشبهه كثيراً، كأنه نسخة منه.

• طلع بلعي: أي تكلمت كثيراً دون جدوى.

• طقت (تلفظ طأت) خواصري: للتعبير عن شدة الضحك.

• وقع قلبي بين رجليي: للتعبير عن شدة الخوف.

• تشرطو حناكي: شدة النعاس.

• انسلق بدني: شدة الانزعاج.

• طلع الدم لراسي: غضبت كثيراً.

• انعمى عقلبي: فقدت صوابي ولم أعد أعي شيئاً.

• زحل عقلي: لشدة التعجب.

• قلبت قد الكمشة: خجلت بشدة.

• أزّت نفسي: شعرت بالقرف.

• انهز بدني: انزعجت كثيراً.

• عصرت مخي: حاولت التذكر.

• خبط لزق: بلا مقدمات أو دون سابق إنذار.

• حكلي لحكلك: تبادل للمصالح في الخفاء.

• شندي بندي: نقداً.

• حر ولوص: تناقل الكلام وتحريفه.

• شروي غروي: في كل الاتجاهات

 

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