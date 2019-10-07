كلام النساء السوريات

لأحاديث النساء السوريات طابع خاص، فهي تعج بالأمثال والمصطلحات، وتكثر فيها التشبيهات والمبالغات، هذه المصطلحات لا تقتصر على أحاديث النساء فقط، لكنها متداولة أكثر بينهن.
• الله يستر عليها: دعاء تدعوه السوريات لفتاة ما، في نهاية حديثهن عنها، بعد أن شككن بأخلاقها وانتقدوا تصرفاتها وكلامها ولباسها.
• اشتهيناك معنا: تعني حرفياً تمنينا أن تكون معنا، تقال لأحد ما لحرق أعصابه.
• عمنول: العام الماضي.
• وحياة الخالقك ماني مفارقك: لن أتركك مهما فعلت.
• بلا معنى: كلمة تقال للفت نظرك إلى وجود معنى بذيء لإحدى الكلمات التي قيلت للتو، بحجة أن قائلها لا يقصد ذلك المعنى.
• الهفا: تعني الموت، يقولها الغاضبون حين لا يريدون الإفصاح عن وجهتهم الحقيقية.
• ضراب السخن: تستخدم للتهرب من الإجابة وإهانة السائل في الوقت نفسه.
• عقلو جوزتين بخرج: أي أن عقله كثمرة الجوز بلا نفع، وتعني غبي.
• ما بيعرف الخمسة من الطمسة: أيضاً تعني غبي.
• ما وصلت فرحتا لقرعتا: لم يتسن لها أن تفرح.
• تشنططنا: تنقلنا كثيراً وتعبنا.
• هديك الحسبة: مبلغ كبير جداً يصعب علي حتى ذكره.
• مافقست عنو البيضة: لا يزال صغيراً على هذا الأمر.
• طق حنك: الحديث لساعات طويلة بأمور عامة وسطحية.
• تلحلح: لا تقف مكتوف اليدين، وابذل جهداً أكبر لتحصل على ما تريد، كأن تقول أم لابنتها العزباء: "تلحلحي" أي افعلي شيئاً للإيقاع بعريس.
• خطوف رجلك: اذهب وعد سريعاً، تستخدم لتشجيع أحدهم على الذهاب والعودة من مكان ما لقضاء شيء.
• شي بحط العقل بالكف: لوصف حدث أو أمر غريب عجز الجميع عن تفسيره.
• حط بالخرج: أي لا تعبأ بما يقال.
• على قفا مين يشيل: كناية عن كثرة الشيء وشيوعه، من أشهر جملها: البنات عقفا مين يشيل.
• قلبو عم يعمل حق بق: أي متلهف للأمر كثيراً.
• يحرق حريشك: ما أظرفك!
• خنطأ منطأ: يشبهه كثيراً، كأنه نسخة منه.
• طلع بلعي: أي تكلمت كثيراً دون جدوى.
• طقت (تلفظ طأت) خواصري: للتعبير عن شدة الضحك.
• وقع قلبي بين رجليي: للتعبير عن شدة الخوف.
• تشرطو حناكي: شدة النعاس.
• انسلق بدني: شدة الانزعاج.
• طلع الدم لراسي: غضبت كثيراً.
• انعمى عقلبي: فقدت صوابي ولم أعد أعي شيئاً.
• زحل عقلي: لشدة التعجب.
• قلبت قد الكمشة: خجلت بشدة.
• أزّت نفسي: شعرت بالقرف.
• انهز بدني: انزعجت كثيراً.
• عصرت مخي: حاولت التذكر.
• خبط لزق: بلا مقدمات أو دون سابق إنذار.
• حكلي لحكلك: تبادل للمصالح في الخفاء.
• شندي بندي: نقداً.
• حر ولوص: تناقل الكلام وتحريفه.
• شروي غروي: في كل الاتجاهات