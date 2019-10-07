كلام النساء السوريات



لأحاديث النساء السوريات طابع خاص، فهي تعج بالأمثال والمصطلحات، وتكثر فيها التشبيهات والمبالغات، هذه المصطلحات لا تقتصر على أحاديث النساء فقط، لكنها متداولة أكثر بينهن.

• الله يستر عليها: دعاء تدعوه السوريات لفتاة ما، في نهاية حديثهن عنها، بعد أن شككن بأخلاقها وانتقدوا تصرفاتها وكلامها ولباسها.

• اشتهيناك معنا: تعني حرفياً تمنينا أن تكون معنا، تقال لأحد ما لحرق أعصابه.

• عمنول: العام الماضي.

• وحياة الخالقك ماني مفارقك: لن أتركك مهما فعلت.

• بلا معنى: كلمة تقال للفت نظرك إلى وجود معنى بذيء لإحدى الكلمات التي قيلت للتو، بحجة أن قائلها لا يقصد ذلك المعنى.

• الهفا: تعني الموت، يقولها الغاضبون حين لا يريدون الإفصاح عن وجهتهم الحقيقية.

• ضراب السخن: تستخدم للتهرب من الإجابة وإهانة السائل في الوقت نفسه.

• عقلو جوزتين بخرج: أي أن عقله كثمرة الجوز بلا نفع، وتعني غبي.

• ما بيعرف الخمسة من الطمسة: أيضاً تعني غبي.

• ما وصلت فرحتا لقرعتا: لم يتسن لها أن تفرح.

• تشنططنا: تنقلنا كثيراً وتعبنا.

• هديك الحسبة: مبلغ كبير جداً يصعب علي حتى ذكره.

• مافقست عنو البيضة: لا يزال صغيراً على هذا الأمر.

• طق حنك: الحديث لساعات طويلة بأمور عامة وسطحية.

• تلحلح: لا تقف مكتوف اليدين، وابذل جهداً أكبر لتحصل على ما تريد، كأن تقول أم لابنتها العزباء: "تلحلحي" أي افعلي شيئاً للإيقاع بعريس.

• خطوف رجلك: اذهب وعد سريعاً، تستخدم لتشجيع أحدهم على الذهاب والعودة من مكان ما لقضاء شيء.

• شي بحط العقل بالكف: لوصف حدث أو أمر غريب عجز الجميع عن تفسيره.

• حط بالخرج: أي لا تعبأ بما يقال.

• على قفا مين يشيل: كناية عن كثرة الشيء وشيوعه، من أشهر جملها: البنات عقفا مين يشيل.

• قلبو عم يعمل حق بق: أي متلهف للأمر كثيراً.

• يحرق حريشك: ما أظرفك!

• خنطأ منطأ: يشبهه كثيراً، كأنه نسخة منه.

• طلع بلعي: أي تكلمت كثيراً دون جدوى.

• طقت (تلفظ طأت) خواصري: للتعبير عن شدة الضحك.

• وقع قلبي بين رجليي: للتعبير عن شدة الخوف.

• تشرطو حناكي: شدة النعاس.

• انسلق بدني: شدة الانزعاج.

• طلع الدم لراسي: غضبت كثيراً.

• انعمى عقلبي: فقدت صوابي ولم أعد أعي شيئاً.

• زحل عقلي: لشدة التعجب.

• قلبت قد الكمشة: خجلت بشدة.

• أزّت نفسي: شعرت بالقرف.

• انهز بدني: انزعجت كثيراً.

• عصرت مخي: حاولت التذكر.

• خبط لزق: بلا مقدمات أو دون سابق إنذار.

• حكلي لحكلك: تبادل للمصالح في الخفاء.

• شندي بندي: نقداً.

• حر ولوص: تناقل الكلام وتحريفه.

• شروي غروي: في كل الاتجاهات