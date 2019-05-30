كيف تعاملت زوجة مع حدث تغضب منه كل الزوجات؟



‏وحدة زوجها تزوج عليها وعندما عرفت عملت نفسها كأنها مش عارفة وقاعدة مع زوجها عاااااادي واﻷمور من أحسن ما يكون وعايشة حياتها .

16 سنة وهي مبسوطة ومرتاحة وحياتها 100 % .

مات زوجها وانتهت ايام العزاء واجتمعوا عندها أهل زوجها عشان يفتحوا الموضوع معاها ومش عارفين كيف الطريقة.

قام أبو زوجها قال لها: يا بنتي في موضوع لازم احكيلك عنه وضروري تتفهميه وما تحملي اﻷمور أكثر مما تحتمل.

قالت ما تقولش حاجة يا عمي !! عارفة ان ابنك كان متجوز علي؟

اﻷب أندهش وقال: وانتي صابرة ولا كأنه في حاجة حصلت!.

قالت له: هعمل ايه يعني .. لو كنت عملت زيطة وزمبليطة كان قسم الليالي بيني وبينها وكان قسم المصاريف .. وكان كل ما زعل راح عندها وسابني ، لكن عملت نفسي مش عارفه، فبقى كل الليالي عندي .. وخايف أعرف ومصاريفي زادت أكثر وغير الهدايا وفضل طالب رضايا وخايف مني ومن زعلي وخايف أي لحظة أكشفه، وعايش على اعصابه. وكده عشت 16 سنة بعد زواجه من الثانية وأنا ملكة مدللة وهو خايف مني؟

هكذا يصنع النجاح من وسط الكارثة ابليس سجل عندها دورة في تطويرالذات. ودورة ثانية في امن المعلومات. ودوره ثالثه في ادارة الازمات. فعلا انها ذكية؟